WTA Berlino 2025 | le possibili avversarie di Jasmine Paolini turno per turno

WTA Berlino 2025: le possibili avversarie di Jasmine Paolini nel percorso verso il titolo sono tante e affascinanti. La numero 1 d’Italia si prepara a scendere in campo con determinazione, sia nel singolare che nel doppio con Sara Errani, affrontando un tabellone ricco di insidie e sorprese. Con una strategia ben studiata e il supporto dei tifosi, Jasmine punta a scrivere un'altra pagina importante della sua carriera. Innanzitutto, va detto che Jasmine parte con...

Settimana a pieno ritmo per la numero 1 d'Italia. Jasmine Paolini è al ritorno sia in singolare che in doppio (assieme a Sara Errani) in quel di Berlino. E se in questo tabellone potrebbe esserci in semifinale l'ennesima sfida contro AndreevaShnaider (dall'altra parte può succedere di tutto fin dal primo turno), in quello di singolare c'è una serie di situazioni particolari da tener presente. Innanzitutto, va detto che Jasmine parte con l'ausilio di un bye al primo turno, il che significa che come minimo esordirĂ mercoledì, ma può essere che lo faccia anche giovedì. Al secondo, invece, una qualificata o una lucky loser: per far capire il livello del tabellone cadetto, potrebbe capitare gente del calibro della tunisina Ons Jabeur (3-2) e dell'americana Sofia Kenin (0-3, ma due precedenti sono del 2019 e nel terzo Jasmine si fece male).