Windsurfista in difficoltà sul Lago di Garda salvato dalla guardia costiera

Un salvataggio tempestivo sul Lago di Garda ha evitato il peggio per un windsurfista in difficoltà. L'intervento rapido della guardia costiera, avvenuto sabato 14 giugno a Torbole, ha permesso di mettere in salvo l'uomo che rischiava di essere disperso. La prontezza e la professionalità delle forze di soccorso si sono dimostrate ancora una volta fondamentali per garantire la sicurezza dei fruitori del lago. Un esempio di coraggio e dedizione che rassicura tutti gli amanti degli sport acquatici.

Un intervento tempestivo della guardia costiera ha evitato il peggio per un windsurfista in difficoltà al largo del Comune di Torbole sul Lago di Garda. Intorno alle ore 15 di ieri, sabato 14 giugno, l'equipaggio della Motovedetta CP 605 della guardia costier ha avvistato un uomo alla deriva.

