Se persino un luogo fatto di rituali come Wimbledon e uno sport fatto di tradizioni come il tennis introduce a tutto spiano la tecnologia, allora è vero che il progresso nello sport è inarrestabile. Questa mattina Libero quotidiano racconta che nello Slam più affascinante di tutti a Londra mancheranno per la prima volta (in 147 anni!) i giudici di linea, la qual cosa avrebbe aumentato i proventi per i giocatori. Basti pensare che chi uscirà al primo turno avrà guadagnato comunque 77 mila euro. Meglio che una serata da De Martino ad Affari Tuoi. Per la prima volta in 147 anni, Wimbledon dice addio ai giudici di linea (Libero). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Wimbledon, la tecnologia sostituirà definitivamente i giudici di linea dopo 147 anni (Libero)

