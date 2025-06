William le dolcissime foto con i principini per la Festa del papà

In occasione della Festa del Papà, il Principe William ha condiviso scatti dolcissimi con i suoi principini George, Charlotte e Louis, rivelando un lato intimo e affettuoso della Famiglia Reale. Questi momenti teneri e autentici catturano l’amore e la complicità tra padre e figli, regalando ai fan un’immagine diversa e più umana dei membri più iconici della monarchia. La loro spontaneità rende queste foto un ricordo prezioso da custodire nel cuore.

Due scatti tenerissimi quelli diffusi dagli account social dei Principi del Galles in occasione della Festa del papà. Il Principe William ha posato con i tre figli, George, Charlotte e Louis diffondendo delle foto che mostrano il lato più dolce della Famiglia Reale. Il Principe William e i figli insieme per le foto della Festa del papà. All’indomani del Trooping The Colour, che ha visto protagonisti proprio i piccoli della Famiglia Reale, gli account social dei Principi del Galles hanno condiviso con il mondo due scatti tenerissimi che ritraggono William con i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, in occasione della Festa del papà. 🔗 Leggi su Dilei.it