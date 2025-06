Washington sfilano carri armati per il 250esimo compleanno dell’esercito Usa | Trump in prima fila

Lo spettacolo impressionante di carri armati e veicoli blindati a Washington ha celebrato con orgoglio il 250° anniversario dell’Esercito USA, unendo storia militare e politica in un evento storico senza precedenti. Con Trump in prima fila, questa parata ha evidenziato la potenza e la tradizione di una delle forze armate più influenti al mondo. Le immagini e i momenti di questa cerimonia rimarranno impressi nella memoria degli spettatori, testimoniando un capitolo fondamentale della storia americana.

L’imponente parata militare che commemora il 250° compleanno dell’Esercito degli Stati Uniti, che coincide con il 79° compleanno del Presidente Donald Trump, era in programma sabato 14 giugno a Washington. La parata presenta una varietà di pezzi di artiglieria e veicoli blindati. Nei primi 40 minuti, la parata ha attraversato più di 200 anni di storia dell’esercito americano, dalla sua nascita nel 1775 fino alla Guerra del Golfo del 1991. Le truppe della 10ª Divisione di montagna si sono schierate più di 20 volte in Afghanistan e in Iraq, dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001. I soldati con l’elmetto in cima ai veicoli sorridono e salutano la folla. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Washington, sfilano carri armati per il 250esimo compleanno dell’esercito Usa: Trump in prima fila

In questa notizia si parla di: esercito - compleanno - washington - trump

Oggi a Washington sfileranno i carri armati. Trump festeggia il suo compleanno con una parata militare, mascherandola da celebrazione per i 250 anni dell’esercito USA. Noi americani però non facciamo parate militari: quelle si vedono a Mosca o Pyongyang Vai su X

Il progetto di combinare i festeggiamenti per il 250° anniversario dell'esercito statunitense con il compleanno del Presidente degli Stati Uniti, con una parata militare nel centro di Washington DC, sta sollevando le sopracciglia e i malumori dei politici locali, che Vai su Facebook

La parata per i 250 anni dell'esercito (e il compleanno di Trump). L'America in piazza: No Kings - Trump orgoglioso della parata nonostante le nubi; Washington, Trump alla parata dell'esercito: scontri e tensioni da New York a Los Angeles; La grande parata militare che Trump aveva sempre voluto.

La parata per i 250 anni dell'esercito (e il compleanno di Trump). L'America in piazza: "No Kings" - Sparatoria a manifestazione di protesta, un ferito grave Almeno una persona è rimasta "gravemente ferita" in seguito a una sparatoria durante una manifestazione nella città di Salt Lake City, negli St ... msn.com scrive