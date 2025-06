Vota il miglior barista Ecco l’ultimo coupon

Se sei appassionato di caffè e desideri premiare il talento dei nostri baristi, questa è la tua occasione! Partecipando alla nostra iniziativa ‘Il miglior barista è...’, potrai votare il professionista che più ti ha conquistato, contribuendo a riconoscere l’eccellenza nel settore. Attenzione: verranno prese in considerazione solo i tagliandi consegnati entro la scadenza. Non perdere questa opportunità di fare la differenza!

Il tagliando che pubblichiamo qui a fianco è l'ultima occasione per partecipare alla nostra iniziativa ' Il miglior barista è. ', promossa per il secondo anno in collaborazione con Confesercenti Cesena-Ravenna e il sostegno di Estados Caffè. Esprimendo il proprio voto e recapitando il tagliando alla redazione è possibile partecipare alla scelta del Miglior barista di Cesena e della provincia. Attenzione: verranno prese in considerazione esclusivamente le schede giunte in redazione entro le ore 12 del 16 giugno. Eventuali ritardi nella consegna postale non verranno presi in considerazione, per questo è consigliabile recapitare direttamente le ultime schede nella cassetta delle lettere della redazione, in via Piave 165 Cesena.