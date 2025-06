Vongole veraci ritirate per rischio microbiologico | Non consumatele riportatele in negozio

Attenzione amanti del mare e della buona cucina: un lotto di vongole veraci è stato ritirato dal Ministero della Salute a causa di un rischio microbiologico, con la presenza di Escherichia coli. Questo potrebbe compromettere la sicurezza dei più amati piatti estivi, come gli spaghetti con le vongole. Ricordate: non consumatele, ma riportatele in negozio per garantirsi un'estate gustosa e sicura. La vostra salute prima di tutto!

È a rischio uno dei piatti simbolo dell'estate: gli spaghetti con le vongole. Il ministero della Salute ha ritirato un lotto di vongole veraci per rischio microbiologico. Il richiamo è stato reso noto sabato 14 giugno ed è datato 13 giugno. "Rilevata la presenza di Escherichia coli in. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Vongole veraci ritirate per rischio microbiologico: "Non consumatele, riportatele in negozio"

