Von der Leyen a Netanyahu Trovare soluzione negoziale su Iran

In un mondo in costante tensione, il dialogo resta la chiave per la pace. Ursula von der Leyen e Benjamin Netanyahu si sono confrontati con l’obiettivo di trovare una soluzione negoziale sul dossier Iran, sottolineando l’importanza di de-escalare le tensioni e promuovere la stabilità nella regione. È fondamentale che le parti coinvolte ascoltino e collaborino per evitare escalation e costruire un futuro di pace duratura.

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, ha parlato al telefono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Lo rende noto con un post su X la stessa presidente della Commissione Ue. “Ho ribadito il nostro impegno per la pace, la stabilità e gli sforzi diplomatici che portino a una de-escalation. In questo contesto, ho sottolineato che Israele ha il diritto di difendersi. L’Iran è la principale fonte di instabilità regionale. L’Europa è sempre stata chiara: l’Iran non potrà mai acquisire un’arma nucleare. E’ urgente trovare una soluzione negoziata”, scrive Ursula von der Leyen, spiegando di seguire “con profonda preoccupazione gli sviluppi in Medio Oriente” e sottolineando come la situazione umanitaria a Gaza sia “inaccettabile”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Netanyahu sta perdendo alleati nell’Ue. Ed è un problema per von der Leyen - Netanyahu sta perdendo alleati nell'UE, creando un problema per von der Leyen a Bruxelles. La pressione degli stati membri per sospendere l’accordo di associazione con Israele, a causa delle violazioni dei diritti umani a Gaza e in Cisgiordania, mette alla prova la coesione europea.

Oltre al genocidio di palestinesi ora l'attacco all'Iran: qualcuno ha intenzione di fermare il criminale Netanyahu o vogliamo lasciare a lui la decisione di farci trascinare tutti in un conflitto dagli effetti devastanti e imprevedibili senza neppure battere ciglia? L’Euro Vai su Facebook

