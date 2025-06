Volley Rychlicki | Bravi a girare la partita che fatica mettere palla a terra Pace | Che rimonta nel terzo

Una vittoria che vale oro quella conquistata dall’Italia contro l’Argentina nella Nations League, grazie a una rimonta emozionante nel terzo set. Gli azzurri hanno dimostrato carattere e determinazione, conquistando il terzo successo in questa prestigiosa competizione internazionale. Kamil Rychlicki e Domenico Pace riflettono sulle sfide affrontate e sui momenti decisivi di una partita ricca di emozioni. Scopriamo insieme come gli azzurri hanno fatto la differenza e quali sono i prossimi passi verso la Final Eight.

Grande soddisfazione in casa Italia per la bella vittoria ottenuta contro l’Argentina in Nations League. Gli azzurri si sono imposti per 3-1 a Quebec City (Canada) e hanno così conquistato il terzo successo nella prestigiosa competizione internazionale itinerante, riscattando la sconfitta rimediata contro la Francia e rilanciandosi in ottica qualificazione alla Final Eight. L’opposto Kamil Rychlicki e il libero Domenico Pace hanno analizzato la partita attraverso i canali federali. Kamil Rychlicki: “Chiudiamo questo percorso in Canada in modo positivo. Abbiamo ottenuto tre vittorie su quattro partite. 🔗 Leggi su Oasport.it