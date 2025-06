L’Italia ha vinto tre partite sulle quattro disputate in avvio della Nations League 2025 di volley maschile. Gli azzurri hanno sconfitto la Bulgaria al debutto nel prestigioso torneo internazionale itinerante, hanno poi prevalso contro la Germania al tie-break rimontando da 0-2, hanno ceduto contro la Francia e poi si sono riscattati nell’ultimo incontro regolando l’Argentina con una prova di forza nel terzo parziale (ribaltone da 18-23 e otto set-point annullati prima del risolutivo 37-35). I Campioni del Mondo lasciano Quebec City (Canada) con un ottimo bottino e si sono issati al quarto posto nella classifica generale con tre successi e otto punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

Volley, l'Italia si rilancia con tre vittorie in Nations League: la classifica, corsa per la Final Eight