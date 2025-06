Volley Fefé De Giorgi | Tre vittorie meccanismi da assimilare | tutti al servizio della squadra

L’Italia di volley, guidata da De Giorgi e dalla sua strategia vincente, ha conquistato la terza vittoria nella Nations League 2025, dimostrando meccanismi solidi e un gioco di squadra impeccabile. La rimonta contro l’Argentina, culminata nel set decisivo vinto ai vantaggi, testimonia la crescita e la forza di un gruppo che sa come reagire con determinazione. Una prestazione che rafforza le ambizioni degli Azzurri e ci invita a seguire il loro cammino.

L'Italia ha sconfitto l'Argentina per 3-1 e ha conquistato la terza vittoria nella Nations League 2025 di volley maschile, chiudendo nel miglior modo possibile la trasferta di Quebec City (Canada). I Campioni del Mondo hanno rialzato la testa dopo la brutta battuta d'arresto rimediata contro la Francia e hanno saputo reagire contro l'Albiceleste, rimontando da 18-23 nel terzo set e imponendosi in un'infinita serie ai vantaggi chiusa sul 37-35. I risultati maturati durante la settimana rappresentano un passo importante per la qualificazione alla Final Eight. Il CT Fefé De Giorgi ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: "Quella che si è conclusa oggi è stata una pool molto equilibrata.