Vogliamo che gli ospiti non se ne vadano solo sazi ma cambiati | così un cuoco organizza una cena su un’astronave

Immaginate di assaporare un pasto stellare mentre ammirate il firmamento a 30 km di altezza. Con la visione innovativa di Rasmus Munk, la cucina diventa un’esperienza trasformativa, non solo per il palato ma anche per l’anima. Benvenuti nell’era del turismo gastronomico spaziale: un viaggio culinario che cambia il modo di vedere e vivere il cibo, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di ogni ospite.

A tavola in una navicella a 30 km di altitudine: così con Rasmus Munk si inaugura l'era del turismo gastronomico spaziale.

