Voce Triennale Chromasonic Fields L' Atelier Sonore di Valentino | l' arte del suono e dell' ascolto perfetto stanno tornando di moda

sembra un semplice dettaglio si trasforma in un elemento essenziale per l’arte dell’ascolto perfetto. Oggi, grazie a innovazioni come la Voce Triennale di Chromasonic Fields e l'Atelier Sonore di Valentino, torniamo a riscoprire il valore del suono autentico, fedele e ricco di sfumature. La ricerca della qualità audio non è mai stata così attuale: un viaggio tra tradizione e innovazione per riscoprire l’emozione pura del vero ascolto.

Quando Thomas Edison inventò il fonografo a fine '800, primo sistema di registrazione basato solo sull'energia meccanica, il suono arrivava a muovere un sottile ago per incidere cilindri rivestiti in cera. Ma quando toni bassi e forti mandarono in tilt le puntine s'iniziò ad allontanare (o eliminare) certi strumenti dalle sale di registrazione del jazz. Lì, gli ensemble non avevano la stessa strumentazione che si ascoltava dal vivo: ciò che veniva diffuso e riconosciuto come il jazz delle origini, in realtà, era diverso da quello che veniva effettivamente suonato.

Storia e tecnologia, per ritrovare l’arte dell’ascolto perfetto.

Voce Triennale, il suono in mostra - la programmazione musicale di Triennale, ospitando concerti live, dj set, listening session, installazioni sonore, oltre a una serie di incontri, attività di formazione e workshop ... Da 2duerighe.com