Vlahovic via dalla Juve il Corriere della Sera rivela | ecco in quale squadra vuol giocare l’attaccante l’anno prossimo Arrivano nuove indiscrezioni sul suo futuro

Il talento serbo sembra pronto a cambiare rotta e lasciare la Juventus, secondo un’anticipazione del Corriere della Sera. Le voci di mercato si fanno sempre più concrete, alimentando l’attesa tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Ma dove potrebbe approdare il prolifico attaccante? La risposta potrebbe ribaltare le strategie di molte squadre e accendere nuovi scenari nel calciomercato estivo.

Vlahovic via dalla Juve, il Corriere della Sera fa questa rivelazione: ecco in quale squadra vorrebbe giocare l'attaccante l'anno prossimo. Un'indiscrezione tanto clamorosa quanto dettagliata, destinata a infiammare il calciomercato. Secondo quanto riportato da Monica Colombo sulle colonne del Corriere della Sera, il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus sarebbe tutt'altro che scontato. La novità non risiede tanto in un interesse concreto del Milan, quanto in un presunto " auspicio " dello stesso attaccante serbo: vestire la maglia rossonera. Un desiderio che, secondo la giornalista, sarebbe legato a una possibile reunion con Massimiliano Allegri, con il tecnico livornese tornato a Milanello.

Corriere dello Sport – Dal Portogallo: “Francisco Conceiçao non resterà alla Juve: è deciso” - Secondo il Corriere dello Sport, Francisco Conceiçao è destinato a lasciare la Juventus. L’esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate, non prolungherà la sua permanenza a Torino, gettando interrogativi sul futuro del calciomercato bianconero.

Il Napoli mette gli occhi su Fabio Miretti della Juventus Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il ds Manna avrebbe inserito il centrocampista nella propria lista dei desideri ? Vi farebbe piacere il suo arrivo #Napoli #SpazioNapoli Vai su Facebook

