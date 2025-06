Vlahovic Milan i rossoneri escono allo scoperto | in settimana primo contatto diretto con la Juventus! Tutti i dettagli

Il mercato infiamma l’estate calcistica: il Milan si fa avanti per Dusan Vlahovic, con un primo contatto diretto con la Juventus previsto questa settimana. La star serba, in scaden nel 2026 e ancora senza rinnovo, potrebbe cambiare maglia, aprendo nuove prospettive per i rossoneri. Tutti gli aggiornamenti e i dettagli nel nostro approfondimento, mentre le trattative si fanno sempre più intense e ricche di sorprese.

Vlahovic Milan, i rossoneri escono allo scoperto: in settimana primo contatto diretto con la Juventus per l’attaccante serbo! Tutti i dettagli e le novità. Ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Dusan Vlahovic, attaccante il cui contratto con la Juventus va in scadenza nel 2026 e per il quale non è stato trovato un accordo per il rinnovo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com giovedì scorso c’è stato un primo contatto diretto tra il Milan e la Juventus: i rossoneri hanno sondato la disponibilità alla cessione del serbo, primo obiettivo per l’attacco dalle parti di Milanello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Milan, i rossoneri escono allo scoperto: in settimana primo contatto diretto con la Juventus! Tutti i dettagli

