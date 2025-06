Vittoria for Women Tour 2025 | prevenzione e sport sulle spiagge italiane

Preparati a vivere un’estate all’insegna della salute e del divertimento con il Vittoria for Women Tour 2025! Questo straordinario evento itinerante di Vittoria Assicurazioni unisce prevenzione oncologica femminile, sport e intrattenimento sulle più belle spiagge italiane. Sei tappe imperdibili da Pescara a Senigallia, con visite senologiche gratuite, beach rugby, musica e tanto entusiasmo. Non perdere l’opportunità di contribuire alla tua salute in modo coinvolgente e naturale!

