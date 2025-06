Vitorchiano lavori al multipiano | prosegue la riqualificazione dell' area

a Vitorchiano si candida a trasformare lo spazio pubblico, offrendo maggiore funzionalità e un volto più accogliente alla zona tra il parcheggio multipiano e il distributore di carburante. Proseguono con entusiasmo i lavori di riqualificazione, riportando alla luce un'area strategica ora più sicura e accessibile per tutti. L'intervento… Se desideri scoprire come questa iniziativa cambierà il volto della città, continua a seguirci per aggiornamenti e dettagli!

Proseguono a Vitorchiano i lavori di sistemazione dell’area tra il parcheggio multipiano e il distributore di carburante adiacente a piazza Umberto I, che nel 2010 era stata lasciata senza progetto, al pari della rampa di uscita dal parcheggio realizzata soltanto nel 2014 e 2015. L'intervento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Vitorchiano, lavori al multipiano: prosegue la riqualificazione dell'area

