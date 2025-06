Vision | ecco perché la serie userà la versione umana delle AI del MCU

La serie TV Vision dei Marvel Studios si prepara a portare in scena le IA sotto forma umana, un elemento che promette di rivoluzionare la narrazione e approfondire il legame tra tecnologia e umanità. Questo approccio innovativo svela nuove sfide e temi complessi, offrendo agli spettatori un’esperienza coinvolgente e ricca di suspense. Ma quali sono le vere ragioni dietro questa scelta audace, e quale ruolo avrà Vision nel sequel di WandaVision? Restate con noi per scoprirlo.

La serie TV Vision dei Marvel Studios sembra destinata a riportare in vita diverse IA in forma umana, e un nuovo report getta luce sulle motivazioni per cui ciò accadrà nel sequel di WandaVision. Si sa molto poco sui piani dei Marvel Studios per la loro prossima serie TV Vision. Tuttavia, abbiamo buone ragioni per credere che ruoterà attorno all’incontro tra l’ex Vendicatore e le versioni “umane” delle IA dell’MCU. Non abbiamo idea di come ciò accada; la serie potrebbe svolgersi nella mente dell’androide, oppure potremmo vederlo costruire per tutti loro corpi simili a quelli umani. 🔗 Leggi su Cinefilos.it