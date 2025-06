Virtus vince gara-uno | difesa decisiva martedì match point a Brescia

Virtus Bologna si prende la scena con una vittoria decisiva in Gara Uno, grazie a una difesa impenetrabile e a una strategia di pazienza in attacco. Martedì sera, a Brescia, i bianconeri scenderanno sul parquet con il primo match point, pronti a bissare il successo. Un passo fondamentale verso la finale, dimostrando che la solidità difensiva può fare la differenza nei momenti cruciali.

Virtus in missione che bissa il successo di gara-uno e martedì sera a Brescia avrà il primo match point. "Abbiamo vinto grazie alla difesa – conferma Dusko Ivanovic – le squadre hanno Iniziato bene in attacco, poi la differenza l'hanno fatta le difese. Abbiamo giocato con pazienza in attacco, segnando canestri importanti dalla lunga distanza e conquistando rimbalzi pesanti". Poi il tecnico parla degli avversari. "Una delle migliori squadre del campionato. Se non difendi bene non vinci". Tra i protagonisti Daniel Hackett 10 punti, ma anche una super difesa su Della Valle. "La nostra è stata una prova difensiva importante – sottolinea il playmaker – giocando con pazienza in attacco e muovendo bene la palla.