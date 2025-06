Virtus di ferro Germani d’orgoglio | Bologna fa sua anche Gara 2 Gli highlights

Virtus Bologna si conferma protagonista indiscussa dei playoff, conquistando anche la Gara 2 con una prestazione di cuore e determinazione. La Segafredo Arena è il teatro di una battaglia epica tra Virtus di ferro e Germani Brescia, pronta a sfidare ogni ostacolo con orgoglio e passione. La vittoria dei felsinei testimonia la loro forza mentale e talento, mettendo in luce protagonisti assoluti che fanno sognare i tifosi.

√ą una battaglia vera quella della Segafredo Arena, dove la Virtus Bologna soffre, reagisce e vince, piegando una Germani Brescia combattiva e mai doma. Gara 2 della serie playoff sorride ancora ai felsinei, che si impongono con esperienza e lucidit√† nei momenti decisivi. Protagonisti assoluti.

