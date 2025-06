Virtus Bologna | Zanetti confermato Ivanovic guida la nuova era

Virtus Bologna si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi sotto la guida di Ivanovic, confermato alla testa del team. Con Massimo Zanetti al timone da otto anni, la Virtus ha raggiunto traguardi storici, tra cui tre Supercoppe, uno scudetto e imprese europee come l’EuroCup e l’Eurolega. Ora, con il coach serbo che guida la squadra verso nuove ambizioni, si apre una nuova pagina per il club, mantenendo saldo il legame tra passato e futuro.

