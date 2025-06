Virtus Bologna supera Brescia 75-65 | Shengelia e Taylor protagonisti

In una sfida emozionante, Virtus Bologna conquista la vittoria contro Brescia con un punteggio di 75-65, grazie alle prestazioni brillanti di Shengelia e Taylor. La partita, ricca di emozioni e intensitĂ , ha visto i biancoblĂą mettere in campo tutta la loro grinta per superare gli avversari. Con questa vittoria, Virtus rafforza la sua posizione in classifica, dimostrando ancora una volta il suo valore sul parquet.

VIRTUS 75 BRESCIA 65 SEGAFREDO: Taylor 13, Hackett 10, Cordinier 4, Shengelia 15, Zizic 6, Pajola 11, Diouf 4, Morgan 2, Belinelli, Akele 10, Accorsi ne. All. Dusko Ivanovic. GERMANI BRESCIA: Nikola Ivanovic 12, Della Valle 3, Rivers 8, Mobio 2, Bilan 10, Burnell 21, Dowe 7, Cournooh 2, Ferrero, Tonelli ne, Polline ne, Ndour ne. All. Poeta. Arbitri: Rossi, Giovannetti, Perciavalle. Note: parziali 22-21; 39-32; 58-51. Tiri da due: Virtus 1637; Leonessa 1630. Tiri da tre: 1127; 722. Tiri liberi: 1013; 1219. Rimbalzi: 39; 29. E adesso? Sorrisi e abbracci, all’inizio, tra Massimo Zanetti e Carlo Gherardi, quasi fosse un passaggio di consegne. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna supera Brescia 75-65: Shengelia e Taylor protagonisti

BASKET SERIE A1 - PLAYOFF SCUDETTO La Virtus Segafredo Bologna si porta sul 2-0 con Brescia e a una vittoria da... meglio non dire!! Shengelia 15, Taylor 13, Pajola 11, Hackett 10, Akele 10, Zizic 6, Diouf 4, Cordinier 4, Morgan 2. Vai su Facebook

Ancora Toko Shengelia, ma anche giocate chiave da Pajola, Taylor e Akele. Virtus che va sul 2-0, e vede lo Scudetto. Brescia vive di parziali, lotta con Burnell, ha poco da Bilan e Della Valle (13 punti in due) e pare senza energia. Ci si sposta in Lombardia Vai su X

