Violentissima tempesta di grandine venti oltre 100 km h | caduti 7.000 fulmini

Il cielo si è improvvisamente oscurato, rivelando la furia della natura in uno spettacolo mozzafiato ma spaventoso. Sabato 14 giugno, la pianura padana ha vissuto un evento climatico senza precedenti: una tempesta di grandine, venti impetuosi e migliaia di fulmini hanno trasformato il paesaggio in un quadro di potenza incontrollata. Un episodio che rimarrà impresso nella memoria come il volto più selvaggio dell’estate…

Il cielo si è oscurato all'improvviso, come spesso accade quando l'estate decide di mostrare il suo volto più feroce. Nel pomeriggio di sabato 14 giugno, il caldo torrido che da giorni stazionava sulla pianura padana è stato spazzato via da una tempesta improvvisa e violenta, caratterizzata da una grandinata impressionante e da raffiche di vento che hanno raggiunto i 110 chilometri orari con oltre 7000 fulmini caduti. Una scena da piena stagione autunnale, e non da un sabato di metà giugno. I chicchi di grandine, grandi anche come noci, hanno colpito con violenza tetti, auto, finestre e alberi, danneggiando ciò che trovavano sul loro cammino.

