Violentata dal muratore che le ristrutturava casa davanti al figlio di 4 anni | l'aveva già molestata sui social

Una tragedia che scuote la comunità di Biella: una donna di 46 anni, già vittima di molestie sui social, si trova ora a dover affrontare un'aggressione violenta da parte del muratore incaricato dei lavori in casa. Un episodio di inaudita ferocia che ha coinvolto anche il suo bambino di soli 4 anni, lasciando dietro di sé un senso di paura e ingiustizia. Continua a leggere per scoprire come si sta muovendo la giustizia e la solidarietà che è emersa.

A Biella, una donna di 46 anni è stata violentata dal muratore 28enne che stava ristrutturando il suo appartamento. L'uomo, già respinto dopo alcune proposte spinte online, l'ha aggredita e minacciata davanti al figlio di soli 4 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

