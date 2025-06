Vincent Cassel è il nuovo Quasimodo | su Netflix la vera storia dietro Notre-Dame de Paris

Vincent Cassel trasforma Quasimodo in un personaggio vivo e autentico nella nuova produzione Netflix, “232”. Un’interpretazione che svela la vera storia dietro “Notre Dame de Paris”, portando sullo schermo l’umanità e le emozioni di un’epoca tormentata. Un’occasione imperdibile per riscoprire il classico di Victor Hugo sotto una luce completamente innovativa. Preparati a immergerti in un racconto epico, ricco di passione e profondità.

Il celebre attore francese protagonista di un’opera inedita su Netflix: Quasimodo diventa un uomo reale, ispirazione di Victor Hugo e simbolo di un’epoca tormentata. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Vincent Cassel è il nuovo Quasimodo: su Netflix la vera storia dietro “Notre-Dame de Paris”

