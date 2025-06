vince mcmahon ripresenta la richiesta di arbitrato nel caso janel grant

Vince McMahon torna sotto i riflettori, questa volta ripresentando la richiesta di arbitrato nel complesso caso legale contro Janel Grant. La mossa sorprende nel contesto di accuse gravissime che coinvolgono aggressione sessuale e traffico di esseri umani, sollevando un'accesa discussione pubblica e legale. La scena si fa ancora più infuocata, lasciando tutti a chiedersi quali saranno le prossime mosse di questa intricata battaglia.

Vince McMahon ha ripresentato la sua istanza per obbligare all’arbitrato nel caso legale intentato contro di lui da Janel Grant. La notizia è stata riportata da Brandon Thurston di Wrestlenomics su Twitter, che ha confermato che McMahon ha rispettato la scadenza per la ripresentazione della mozione. Il contesto della battaglia legale. Il caso Grant vs McMahon ruota attorno a gravi accuse di aggressione sessuale e traffico di esseri umani a scopi sessuali. L’ex dipendente WWE ha presentato la causa originale a gennaio 2024, scatenando una serie di conseguenze legali che hanno portato alle dimissioni di McMahon da tutti i suoi ruoli in WWE e TKO Group. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net