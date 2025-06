Vince McMahon furioso con John Laurinaitis per la sua collaborazione nella causa Grant

Aggiornamento shock nel mondo del wrestling: Vince McMahon è furioso con John Laurinaitis, accusato di aver collaborato con la causa di Janel Grant. Nonostante l’esclusione ufficiale dalla causa per traffico sessuale, le tensioni tra i due si fanno sentire dietro le quinte. Chris Featherstone di Wrestling Outlaws svela che McMahon sarebbe profondamente frustrato, avendo ricevuto un...

John Laurinaitis potrebbe essere stato ufficialmente escluso dalla causa per traffico sessuale intentata da Janel Grant, ma dietro le quinte Vince McMahon sarebbe furioso. Un nuovo aggiornamento del conduttore di Wrestling Outlaws, Chris Featherstone, rivela che McMahon è profondamente frustrato con Laurinaitis dopo la sua uscita legale dal caso e la decisione di collaborare con il team legale di Grant. Secondo Featherstone, avrebbe ricevuto un messaggio privato da una persona molto vicina a McMahon, nel quale si descriveva la reazione dell’ex chairman agli sviluppi della causa: “Il messaggio diceva che tutto dipende dalla causa civile con Grant. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Vince McMahon furioso con John Laurinaitis per la sua collaborazione nella causa Grant

