Villetta avvolta dal fuoco Muore un’anziana sotto gli occhi del figlio

Una tragedia sconvolgente ha colpito la tranquilla San Pietro in Casale: una villetta avvolta dalle fiamme ha portato alla perdita di vita di Dorina Maestri, 76 anni, sotto gli occhi increduli del figlio. È una sera che resterà impressa nel cuore della comunità , segnando un drammatico ricordo di vulnerabilità e dolore. Ma cosa è accaduto realmente quella notte...

Una serata tragica quella di venerdì per il territorio di San Pietro in Casale, dove una donna di 76 anni, Dorina Maestri, ha perso la vita in un terribile incendio dentro la propria abitazione, sotto gli occhi del figlio. Ma torniamo ai fatti. Erano all’incirca le 23: le campagne della Bassa bolognese erano silenziose e tranquille quando, a un certo punto, nei cieli si è iniziato a sentire un odore acre e pungente accompagnato da un fumo nero e denso visibile anche a chilometri di distanza. In tanti, infatti, sui gruppi social della zona si sono domandati, preoccupati, che cosa stesse succedendo sul territorio: ciò che purtroppo si è scoperto era una tragedia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Villetta avvolta dal fuoco. Muore un’anziana sotto gli occhi del figlio

