Villa Pamphilj cosa sappiamo di Rexal Ford | il nome diverso e la carta di credito pur essendo un clochard

Nel cuore di Villa Pamphilj si intrecciano storie incredibili e misteriose, come quella di Rexal Ford, un uomo con un nome diverso e una carta di credito, nonostante la sua condizione di senzatetto. Fermato in Grecia, ha dichiarato di essere il padre di una bambina, ma le sue parole sollevano più domande che risposte, specialmente in un caso di omicidio. C’è qualcosa che non torna, e il nostro viaggio tra verità e mistero è appena iniziato...

Fermato in Grecia, l'uomo ha dichiarato di essere il padre della bambina ed è accusato di omicidio, eppure ci sono delle cose che non tornano.

