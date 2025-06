Villa Pamphili Rexal Ford preso a Skiathos | le immagini dell’arresto in Grecia del killer americano

Le immagini dell’arresto di Rexal Ford, accusato di gravi reati a Roma, hanno fatto il giro del mondo. L’uomo, catturato il 13 giugno a Skiathos, in Grecia, si trova ora al centro di un’indagine internazionale che scuote l’opinione pubblica. La vicenda, drammatica e complessa, rivela come le forze dell’ordine abbiano lavorato senza sosta per assicurare giustizia. Ecco cosa emerge finora dalla scoperta e dall’arresto di questo oscuro protagonista.

Sono state diffuse alcune immagini dell’arresto di Rexal Ford, l’uomo americano gravemente indiziato per l’omicidio di una neonata e l’occultamento di cadavere della madre, trovate morte il 7 giugno scorso a Roma, all’interno del parco di Villa Pamphili. L’umo è stato preso lo scorso 13 giugno a Skiathos, in Grecia: i poliziotti del Dipartimento della Polizia dell’isola, con la collaborazione della Polizia di Stato- investigatori del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e della Squadra Mobile di Roma – e con l’ausilio del personale dell’Ufficio dell’Esperto per la sicurezza dello SCIP in Grecia, hanno focalizzato e fermato Ford. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Villa Pamphili, Rexal Ford preso a Skiathos: le immagini dell’arresto in Grecia del killer americano

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - rexal - ford

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

In un video della polizia l'arresto dell'assassino di Villa Pamphili in Grecia. Rexal Ford accusato dell'omicidio della bimba e occultamento cadavere #ANSA - X Vai su X

Villa Pamphili, è successo poche ore prima dell'omicidio: l'altra foto di Rexal Ford rivela nuovi retroscena >> https://buff.ly/DFMqrMr Vai su Facebook

Villa Pamphili, l'arresto di Rexal Ford in Grecia; Il matrimonio a Malta, l'appuntamento ai Parioli, le notti a zonzo per Roma. Tutti i misteri di Rexal Ford (che ora vuole tornare negli Usa); Rexal Ford voleva girare un film a Firenze: “Sono un regista”. Mail ai produttori dopo il delitto.

Rexal Ford: ecco il video dell'arresto in Grecia. Il killer di Villa Pamphili era fuggito a Skiathos - Era fuggito in Grecia dove sperava di confondersi fra i turisti sull'isola di Skiathos. Lo riporta msn.com