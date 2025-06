Villa Pamphili Rexal Ford con la bimba in braccio il 5 giugno | la foto di ‘Chi l’ha visto’

Il mistero di Villa Pamphili si infittisce con una nuova immagine trasmessa da “Chi l’ha visto?”: Rexal Ford, accusato del duplice omicidio e fermato in Grecia, appare con la bambina in braccio il 5 giugno, pochi giorni prima del tragico ritrovamento. Chi ha visto quella foto? Cosa cela questa scoperta nel complesso caso che ha sconvolto tutti? La verità potrebbe essere più vicina di quanto sembri.

‘Chi l’ha visto?’ ha diffuso una fotografia che mostrerebbe Rexal Ford, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili e fermato in Grecia, con in braccio la bimba poi trovata morta solo pochi giorni prima del terribile delitto. +++ Morte a Villa Pamphili: A “Chi l’ha visto?” nuova immagine di Rexal Ford con la bambina il 5 giugno, due giorni prima del ritrovamento dei corpi. “Sono il padre”, ha detto agli agenti di Polizia chiamati perché la bimba piangeva. +++ #chilhavisto? https:t.coGQfE0u3v1e pic.twitter.comSQTlGVynwW — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) June 14, 2025 “A ‘Chi l’ha visto?’ nuova immagine di Rexal Ford con la bambina il 5 giugno, due giorni prima del ritrovamento dei corpi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Villa Pamphili, Rexal Ford con la bimba in braccio il 5 giugno: la foto di ‘Chi l’ha visto’

