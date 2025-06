Villa Pamphili l’arresto in Grecia dell’uomo sospettato per il delitto | il video

Le immagini dell'arresto di Rexal Ford, sospettato del duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili, hanno fatto il giro del web, portando alla luce un episodio che ha scosso l’opinione pubblica. Il 13 giugno, a Skiathos, in Grecia, i poliziotti hanno fermato l’uomo, grazie a un’operazione congiunta tra forze greche e italiane. Un passo importante nella ricerca della verità e giustizia. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda cruciale.

Sono state rese pubbliche le immagini dell'arresto di Rexal Ford, sospettato per il duplice omicidio di Villa Pamphili. Il 13 giugno, a Skiathos in Grecia, i poliziotti del Dipartimento della Polizia dell'isola, con la collaborazione della Polizia di Stato- investigatori del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e della Squadra Mobile di Roma – e con l'ausilio del personale dell'Ufficio dell'Esperto per la sicurezza dello SCIP in Grecia, hanno fermato un cittadino americano, gravemente indiziato per l'omicidio della neonata e l'occultamento del cadavere della madre, i cui corpi senza vita sono stati ritrovati a Roma, il 7 giugno scorso, all'interno del parco di Villa Pamphili.

