Villa Pamphili il video dell'arresto di Relax Ford in Grecia | sembrava un turista qualsiasi al mare

Villa Pamphili, un angolo di pace nel cuore di Roma, si trasforma in scena di un dramma internazionale. Relax Ford, arrestato in Grecia, sembrava un turista qualunque, ma dietro la sua apparenza si nasconde un oscuro segreto. Accusato di omicidio e occultamento di cadavere, l’uomo è coinvolto in un caso inquietante che ha sconvolto l’opinione pubblica. La vicenda, ancora tutta da chiarire, rivela come il confine tra normalità e mistero possa essere sottile e imprevedibile. Continua a leggere.

Quando è stato fermato non sembrava un latitante in fuga ma uno dei tanti turisti che iniziano ad affollare le isole greche. È accusato di omicidio e occultamento di cadavere: per gli investigatori a ucciso e nascosti i corpi di una donna e della figlia neonata a Villa Pamphili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

