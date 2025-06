Villa Pamphili il killer fotografato con la bimba in braccio il 5 giugno

Il mistero che avvolge Villa Pamphili si infittisce: il killer fotografato con la bambina in braccio il 5 giugno, pochi giorni prima del tragico ritrovamento dei corpi. Rexal Ford, identificato come l’uomo con la piccola, sostiene di essere il padre. La sua presenza e le sue dichiarazioni sollevano interrogativi inquietanti sulla vicenda, lasciando tutti con il fiato sospeso. La verità sta emergendo, ma molte domande restano senza risposta.

L'ultima volta era stato segnalato il 5 giugno, due giorni prima del ritrovamento dei corpi di madre e figlioletta nel parco di Villa Pamphili a Roma. Rexal Ford in braccio aveva la bambina, che lui ha dichiarato di essere sua figlia. È accusato di averla uccisa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Villa Pamphili, il killer fotografato con la bimba in braccio il 5 giugno

Rexal Ford, il 46enne americano fermato ieri in Grecia per l'omicidio della bimba di pochi mesi trovata morta sabato scorso a Villa Pamphili e soppressione del cadavere della madre della piccola, è stato fotografato con la bambina in braccio il 5 giugno due Vai su Facebook

Villa Pamphili, Rexal Ford con la bimba in braccio il 5 giugno e il suo arresto in Grecia - La Polizia ha diffuso un breve video realizzato a Skiathos, in Grecia, dell'arresto di Rexal Ford, il 46enne californiano accusato dell'omicidio della neonata e dell'occultamento del cadavere della ma ... Da msn.com