Villa Pamphili il killer fermato tre volte per liti violente | madre e figlia potevano essere salvate?

Nei quindici giorni precedenti alla morte della donna che non ha ancora un nome a Villa Pamphili, il suo presunto assassino Relax Ford è stato fermato due volte dalle forze dell'ordine per liti violente in strada. Tutte e due le volte gli agenti si sono accontentati della sua versione non verificando l'identità di madre e figlia. La terza volta girava da solo con la bambina, la donna era già morta.