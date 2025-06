Villa Pamphili il killer con la bimba in braccio il 5 giugno

Un inquietante episodio scuote Villa Pamphili il 5 giugno: un uomo, con la neonata in braccio e la madre ormai deceduta da giorni, vaga nel parco senza riuscire a confortare la piccola. Una foto scattata da un passante rivela questa scena disturbante e l’uomo, che si presenta come il padre, mette in allerta le autorità. Un racconto che lascia senza parole, suscitando domande sulle circostanze di questa tragedia.

Con la mamma della bimba già morta da giorni, lui girava ancora tenendo la neonata in braccio ma senza riuscire a consolarla. Tanto che qualcuno gli aveva scattato una foto allertando gli agenti: a loro aveva detto di essere il padre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Villa Pamphili, il killer con la bimba in braccio il 5 giugno

