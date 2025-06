Villa Pamphili Ford e quel tentativo da finto regista in zona Parioli a Roma

Nel cuore di Roma, tra le ombre di Villa Pamphili, si svela un inquietante enigma che coinvolge Rexal Ford, sospettato di un efferato delitto. La procura indaga sulla sua vita tormentata, segnata da un passato oscuro e violento, mentre le autorità cercano di fare luce su un caso che scuote la capitale. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda, in cui nulla è come sembra e la verità potrebbe essere più vicina di quanto immaginiamo.

Gli inquirenti della procura di Roma scavano nella vita di Rexal Ford, il presunto killer della bambina trovata mortea a Villa Pamphili a pochi passi dalla madre, anche lei diventata cadavere. Analizzando il profilo del 46enne, che è stato bloccato venerdì sull'isola di Skiathos (in Grecia) e che per lo più pare conduca una vita da senzatetto, emerge un passato controverso. Ne scrive oggi il Corriere della Sera, che evidenzia l'indole violenta dell'uomo, certificata da denunce, segnalazioni e chiamate di emergenza di donne picchiate. Nonostante tutto faccia pensare a un clochard, Ford "non era però un latitante, non aveva conti in sospeso con la giustizia" e soprattutto poteva contare su una "sostanziosa disponibilità economica". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Villa Pamphili, Ford e quel tentativo da finto regista in zona Parioli a Roma

In questa notizia si parla di: ford - villa - pamphili - roma

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

Uno scatto inviato a Chi l’ha visto? mostra Rexal Ford fermato dalla polizia a Roma due giorni prima del ritrovamento a Villa Pamphili. Con lui, solo la neonata. Secondo l’autopsia, la madre era già morta Vai su Facebook

Rexal Ford e la donna trovata morta a villa Pamphili si erano sposati a Malta https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/14/news/rexal_ford_matrimonio_malta_delitto_villa_pamphili_identita_vittima-424669673/?rss&ref=twhl… Vai su X

Villa Pamphili, il killer Rexal Ford fermato tre volte: «Era violento e pieno di sangue». Ma gli agenti decisero di non identificare la donna; Il matrimonio a Malta, l'appuntamento ai Parioli, le notti a zonzo per Roma. Tutti i misteri di Rexal Ford (che ora vuole tornare negli Usa); Cadaveri a Villa Pamphili, Rexal Ford e la donna trovata morta si erano sposati a Malta: cosa sappiamo.

Villa Pamphili, Ford e quel tentativo da finto regista in zona Parioli a Roma - Gli inquirenti della procura di Roma scavano nella vita di Rexal Ford, il presunto killer della bambina trovata mortea a Villa Pamphili a ... Lo riporta iltempo.it