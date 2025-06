Villa Pamphili chi è davvero Rexal Ford? Nei registri Usa ha un nome diverso Vive da clochard ma ha la carta di credito

Nuovi dettagli emergono nel caso della donna trovata senza vita nel parco di Villa Pamphili, svelando un volto inaspettato dietro il mistero. Nei registri americani, Rexal Ford appare con un nome diverso e, sorprendentemente, vive come senzatetto ma possiede ancora una carta di credito. Questa scoperta apre scenari inquietanti e solleva interrogativi sulla sua vera identità e sul collegamento con la tragica vicenda. La verità potrebbe essere più vicina di quanto si pensi, e le risposte attendono di essere scoperte.

Nei quindici giorni precedenti alla morte della donna che non ha ancora un nome a Villa Pamphili, il suo presunto assassino Rexal Ford è stato fermato due volte dalle forze dell'ordine per liti violente in strada. Tutte e due le volte gli agenti si sono accontentati

Morte a Villa Pamphili: Fermo di Rexal Ford in Grecia, Questura di Roma diffonde le immagini. Operazione congiunta con la polizia locale dell'isola di Skiathos di SCO Polizia e Squadra Mobile, con ausilio dello SCIP.

