Vigili del fuoco in azione per salvare la cagnetta Mia precipitata in un crepaccio

Alle 12 di sabato 14 giugno, i valorosi vigili del fuoco della squadra Saf di Monza, in collaborazione con i pompieri di Lecco, si sono immersi in un'azione di salvataggio epica. La loro missione? recuperare Mia, una coraggiosa cagnetta precipitata in un crepaccio di sei metri. Un intervento di grande cuore e professionalità , che dimostra come il coraggio e l’abilità possano fare la differenza tra la paura e il ritorno a casa.

Si sono messi al lavoro alle 12 di sabato 14 giugno i vigili del fuoco della squadra Saf (Speleo alpino fluviale) del Comando di Monza, in rinforzo ai pompieri di Lecco, per portare in salvo Mia, una cagnetta precipitata in un crepaccio profondo circa sei metri. L'intervento di recupero. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Vigili del fuoco in azione per salvare la cagnetta Mia, precipitata in un crepaccio

In questa notizia si parla di: vigili - fuoco - cagnetta - precipitata

Una giornata con i vigili del fuoco di Volpiano, attività per grandi e piccini - Unisciti a noi per una giornata indimenticabile con i vigili del fuoco di Volpiano! Domenica 18 maggio 2025, dalle 9 alle 13, la caserma in via Torino 11 apre le porte a grandi e piccini.

Precipita in un crepaccio di sei metri: i vigili del fuoco salvano la cagnetta Mia; Vigili del fuoco in azione per salvare la cagnetta Mia, precipitata in un crepaccio; Momenti di paura per la piccola Zoe caduta in una fenditura carsica: 3 ore di intervento (VIDEO) per salvarla.

Precipita in un crepaccio di sei metri: i vigili del fuoco salvano la cagnetta Mia - Il recupero, complicato dalla stretta cavità, è stato possibile grazie a sofisticate tecniche: utilizzato un gancio di un metro e mezzo poi collegato al collare dell'animale ... leccotoday.it scrive