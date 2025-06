Vigili del fuoco i ciclisti del gruppo sportivo Campioni d’Italia

I vigili del fuoco di Ascoli, i valorosi ciclisti del gruppo sportivo, hanno riconquistato il titolo di campioni d’Italia 2025 nella mountain bike a squadre. Questo trionfo, frutto di dedizione e passione, conferma il loro ruolo di eccellenza nel panorama sportivo nazionale. La kermesse, organizzata dal gruppo sportivo dei…

I ciclisti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco di Ascoli si sono laureati campioni d'Italia 2025, specialità mountain bike, per quanto riguarda la classifica a squadre. Un successo che conferma la bontà degli atleti piceni che si sono riportati sul gradino più alto del podio dopo averlo occupato nel 2023 ed averlo perso per pochi punti nel 2024, quando si erano piazzati al secondo posto. La kermesse, organizzata dal gruppo sportivo dei vigili del fuoco di Arezzo si è svolta su un suggestivo percorso disegnato in quel di Gavorrano, in provincia di Grosseto. Oltre alla vittoria di squadra, il trionfo è stato decretato dal titolo nazionale nella categoria M6 conquistato da Fabrizio Ciarma e dal terzo posto nella categoria M5 ottenuto da Nazzareno Cipollini.

