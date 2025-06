Vietri sul Mare una giornata dedicata all’enogastronomia locale

Vietri sul Mare si prepara a celebrare la sua tradizione culinaria con “Sapori & Tradizioni Vietresi”, un evento imperdibile dedicato all’enogastronomia locale. Mercoledì 18 giugno 2025, alle 18:30 presso la Torre Vito Bianchi di Marina, si terrà un affascinante convegno sui piatti tradizionali che accompagnavano i giorni di festa in vista del 24 giugno, giorno di San Giovanni Battista. Al...

Torna anche quest’anno, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, Santo Patrono di Vietri sul Mare, l’appuntamento con “Sapori & Tradizioni Vietresi”. Mercoledì 18 giugno 2025 alle ore 18,30 presso la Torre Vito Bianchi di Marina di Vietri sul Mare si terrà il consueto convegno sui piatti della tradizione che scandivano i giorni immediatamente prima del 24 giugno, giorno di festa in onore di San Giovanni Battista. Al convegno, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone, dell’assessore alla cultura Daniele Benincasa e del consigliere con delega al turismo Vittorio Mendozzi, si parlerà di gusto e tradizione con l’esperto di food marketing Christian Cutino, con lo scrittore enogastronomico Andrea De Simone e con la giornalista enogastronomica Carmen Autuori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it