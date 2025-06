VIENI TU A PRESENTARE? DOBBIAMO FARE UNA SOSTITUZIONE | Amadeus riceve una proposta assurda | in diretta ogni giorno

La Rai si prepara a rivoluzionare la propria programmazione, tra sorprese e conferme che lasceranno il pubblico senza fiato. In un clima di cambiamenti, uno dei programmi più amati, I Fatti Vostri, annuncia l’arrivo di Paolo Conticini come nuovo conduttore, sostituendo Salvo Sottile e Tiberio Timperi. Ma cosa riserverà questa stagione? Restate con noi, perché ogni giorno Amadeus riceve proposte sorprendenti in diretta, testimoniando un palinsesto sempre più dinamico e imprevedibile.

La Rai rivoluzione la programmazione in vista della nuova stagione e vengono fuori nomi che nessuno si aspettava. La Rai si prepara a una nuova stagione televisiva all'insegna dei cambiamenti e delle riconferme. Uno dei programmi più longevi del palinsesto, I Fatti Vostri, si appresta ad accogliere un nuovo conduttore: Paolo Conticini. Dopo il passaggio di testimone da Salvo Sottile a Tiberio Timperi, ora è la volta dell'attore pisano, già noto al grande pubblico per le sue apparizioni nel mondo della fiction e della conduzione leggera. Il suo arrivo segna un ulteriore tentativo della rete di rinnovarsi mantenendo però intatta la propria identità.

‘Pronto, sono Pier Silvio: vieni a presentare Pomeriggio 5?’ La telefonata, l’incontro e la proposta: TERREMOTO A CANALE 5 - Sei pronto a scoprire il nuovo capitolo di Pomeriggio Cinque? Pier Silvio ha chiamato: un cambio di guida, una proposta rivoluzionaria e un terremoto televisivo sono in arrivo su Canale 5.

Amadeus interrompe l'esibizione di Annalisa a L'Anno che verrà: «Vieni, dobbiamo fare il conto alla rovescia» - «Ma questi che calcolano male il tempo per ... Da corriereadriatico.it