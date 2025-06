VIDEO | Siamo a casa e continuiamo a pregare per la pace Vescovi toscani rientrati in Italia

In un momento di profonda riflessione e speranza, i vescovi toscani rientrano in Italia portando con sé un’esperienza che ha toccato il cuore. “Siamo arrivati carichi di un'esperienza forte,” dichiara il vescovo Andrea Migliavacca, sottolineando l’importanza del loro viaggio. Mentre continuiamo a pregare per la pace, il loro ritorno ci ricorda quanto sia fondamentale mantenere viva la speranza e il dialogo.

"Siamo arrivati carichi di un'esperienza forte che ci ha toccato il cuore". Le parole sono quelle del vescovo della diocesi di Arezzo Cortona e Sansepolcro, Andrea Migliavacca al suo arrivo all'aeroporto di Milano Malpensa dove è atterrato quest'oggi, 15 giugno, insieme al resto della delegazione.

Riecheggiano ancora le prime parole di Papa Leone mentre di nuovo si scatenano guerra e terrore. Ma noi continuiamo a credere che gli esseri umani siano in grado di ascoltarsi invece di attaccarsi e a pregare il Dio della pace, Padre di tutti. Vai su Facebook

