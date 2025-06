VIDEO Rapina a mano armata nel bar In Piazza lo sfogo del titolare

Un episodio che scuote la comunità locale, dove la violenza si è abbattuta sulla tranquilla piazza. In meno di due minuti, un tentativo di rapina si trasforma in un incubo di fuoco e paura, lasciando dietro sé ricordi di una notte intensa e drammatica. Emanuele Avagliano, proprietario del bar In Piazza, con coraggio condivide la sua esperienza e le immagini scioccanti di quella notte terribile, ricordandoci quanto sia importante la sicurezza e la solidarietà.

Tempo di lettura: 4 minuti “1 minuto e 8 secondi: tanto è durata questa notte una tentata rapina e un tentato omicidio con arma da fuoco ai danni miei e della attività commerciale gestita da me e mio cugino.” A raccontare quanto accaduto nel corso della notte è direttamente il titolare del bar In Piazza, situato in via Posidonia, Emanuele Avagliano in un post nel quale ha pubblicato anche le inquietanti immagini del colpo. Oggi il bar è chiuso, la serranda è mezza alzata mentre la polizia sta effettuando una serie di rilievi con la sezione scientifica. Si ipotizza anche che la stessa persona abbia compiuto un altro colpo a poca distanza ad un distributore di carburante sulla tangenziale con le stesse modalità e sempre armata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Rapina a mano armata nel bar In Piazza, lo sfogo del titolare

In questa notizia si parla di: rapina - piazza - titolare - mano

“Via della rapina, piazza del degrado”: l’iniziativa di Casapound per chiedere più sicurezza - Casapound ha lanciato un'iniziativa nel centro di Trento, affiggendo targhe come “Via della rapina” e “Piazza del degrado” per denunciare l’aumento di insicurezza e degrado.

ACIREALE, RAPINA A MANO ARMATA IN UN'AGENZIA DI VIAGGI: BOTTINO DI 4000 EURO E UN OROLOGIO Paura e tensione ieri sera in piazza Garibaldi, nel cuore del centro storico di Acireale, dove un’agenzia di viaggi è stata presa di mira da due rapin Vai su Facebook

Rapina a mano armata a un distributore di benzina, portati via 700 euro. La testimonianza del titolare, che racconta di essere stato minacciato con una pistola. Indagano i carabinieri di Isernia e Rionero Sannitico #IoSeguoTgr @TgrRai Vai su X

VIDEO/ Rapina a mano armata nel bar In Piazza, lo sfogo del titolare; Rapina a mano armata in farmacia: bandito scappa con il bottino; Rapina a mano armata in una gioielleria, ferito il titolare: indagano i carabinieri.

Presezzo, rapina in tabaccheria: la titolare minacciata con una pistola - Un persona travisata da una calzamaglia è entrata nel negozio e minacciando la titolare con una pistola si è fatto ... Lo riporta ecodibergamo.it