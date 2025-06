VIDEO | Il Centro Papa Francesco apre le porte alla città | Io c’entro un invito all’inclusione e alla solidarietà

Il Centro Papa Francesco apre le sue porte alla città, invitando a una serata di riflessione, inclusione e solidarietà. L’evento “Io c’entro” ha visto la partecipazione di figure importanti come l’arcivescovo Erio Castellucci, creando un momento di confronto e comunità. Un’occasione preziosa per scoprire il cuore di un luogo dedicato a accoglienza e speranza, dimostrando che tutti abbiamo un ruolo nel costruire un mondo più aperto e solidale.

Una serata di riflessione, comunità e apertura, quella andata in scena ieri presso il Centro Papa Francesco di via dei Servi 18, in occasione dell’open day dal titolo significativo “Io c’entro”. Un momento speciale, alla presenza dell’arcivescovo Erio Castellucci, per raccontare e far conoscere. 🔗 Leggi su Modenatoday.it