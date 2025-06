VIDEO Giubileo dello sport Leone XIV | Non esiste atleta che non sbagli mai

Il Giubileo dello Sport, celebrato in occasione della solennità della Santissima Trinità, ha visto le parole di Papa Leone XIV risuonare profondamente tra gli atleti e gli appassionati. In un momento di riflessione e speranza, il Pontefice ha ricordato che nessun atleta è immune dagli errori, ma è proprio nel coraggio di rialzarsi che si trova il vero spirito sportivo. Le sue parole ci invitano a perseverare con fede e determinazione.

Le parole del Pontefice pronunciate durante la celebrazione eucaristica nella solennità della Santissima Trinità e a conclusione del Giubileo degli sportivi (Skysport).

Papa Leone XIV ha celebrato in piazza San Pietro la messa al termine del Giubileo del mondo dello sport. Il Pontefice ha inoltre citato l'omelia che Giovanni Paolo II pronunciò nel 1984 in occasione del Giubileo degli sportivi: "Lo sport è gioia di vivere, gioc

Giubileo dello sport, il Papa: "L'atleta che non sbaglia mai non esiste". Lo sport insegna anche a perdere, mettendo l'uomo a confronto con le sue fragilità e imperfezioni. È esperienza che apre alla Speranza

Papa Leone XIV chiude il Giubileo degli sportivi, Sport mezzo prezioso di formazione umana; Leone XIV: con l'allenamento quotidiano dell'amore si costruisce un mondo nuovo; Giubileo dello Sport. Papa Leone XIV: nessuno nasce campione, conta la capacità di rialzarsi.

Papa Leone XIV: "Lo sport porta in sé un riflesso della bellezza di Dio" - Nell'omelia pronunciata in occasione della messa per il Giubileo per lo Sport, Papa Leone XIV ha sottolineato diversi aspetti della figura dell'atleta: "Sembra che nella società di oggi solo i più for ...