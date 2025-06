VIDEO- FOTO IrpiniaPride | tutti uguali a testa alta contro l’odio

In un crescendo di colori, voci e coraggio, Irpiniapride sfilano per celebrare l’orgoglio e l’amore, sfidando l’odio con testa alta. Questa giornata di rivendicazione assume un significato ancora più intenso, unendo comunità e solidarietà in un messaggio di speranza e unità. Mentre la città si anima di emozioni, il cuore dell’evento pulsa anche per Antonello Sannino e altri civili in Israele, ricordandoci che il rispetto e i diritti sono una battaglia condivisa.

Tempo di lettura: 3 minuti Apple Pie Arcigay Avellino scende in strada per la parata dell’I rpinia Pride, portando con sé colori, corpi, voci e rivendicazioni. Una giornata di orgoglio e lotta, che quest’anno assume un significato ancora più profondo. In queste ore, infatti, c’è forte preoccupazione per Antonello Sannino, attivista LGBTQIA+, compagno di tante battaglie e per gli altri civili attualmente trattenuti in Israele. A lui e loro il pensiero costante e l’abbraccio collettivo della caronava che ha attraversato le strade di Avellino Dignità delle soggettività LGBTQIA+, si grida a gran voce tra colori e musica, nel cuore della Resistenza:suna marcia per ii diritti, ma anche per la giustizia globale, senza smettere di dare voce a chi viene messo a tacere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO- FOTO/ IrpiniaPride: tutti uguali, a testa alta, contro l’odio

