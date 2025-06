Vianese a un passo dalla Serie D | sfida decisiva contro il Monastir

Vianese a un passo dalla serie D: una sfida decisiva contro il Monastir che potrebbe cambiare il destino dei rossoblù. Dopo il successo in rimonta del match d’andata, la squadra di mister Sarnelli affronta l’ostica trasferta sul sintetico sardo, con in palio uno dei sette posti per il ritorno tra i professionisti. La tensione è alle stelle: sarà la determinazione a fare la differenza in questa battaglia finale?

Novanta minuti separano la Vianese dal sogno Serie D. Return match della finale dei play-off nazionali di Eccellenza per i rossoblù che affrontano (ore 16) i sardi del Monastir sul loro sintetico con in palio uno dei 7 ripescaggi. La truppa di mister Umberto Sarnelli, giunta al 47° impegno stagionale, si presenta col 2-1 maturato in rimonta nella cornice del Mirabello e certamente non farà calcoli, cercando di imporre il proprio gioco così come fatto durante tutto il corso di una stagione straordinaria da matricola, chiusa alle spalle della coppia Correggese-Nibbiano. Il clan rossoblù è partito venerdì alla volta della Sardegna in un clima sereno che ha visto una tranquilla rifinitura: in fase di recupero il forte difensore Gabriele Mammi che sta assorbendo una contusione al ginocchio rimediata nella gara di ritorno vittoriosa contro i marchigiani del Montecchio Gallo nell’ambito del primo turno degli spareggi nazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vianese a un passo dalla Serie D: sfida decisiva contro il Monastir

Vianese trionfa contro Nibbiano nei play-off di Eccellenza: sogno Serie D più vicino - La Vianese conquista una vittoria importante contro il Nibbiano nei playoff di Eccellenza, avvicinandosi al sogno di un ritorno in Serie D.

