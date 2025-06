Viale della Rimembranza I cippi commemorativi saranno restaurati

Viale della Rimembranza si arricchirà presto di un nuovo volto: i cippi commemorativi verranno restaurati per conservare e onorare il ricordo di quei giovani che, con sacrifici inestimabili, hanno scritto la storia di Montepulciano. I gesti di affetto lasciati ai cippi testimoniano un legame profondo tra passato e presente, e questa opera di recupero assicura che il loro sacrificio non venga mai dimenticato, continuando a emozionare le generazioni future.

Non è infrequente vedere, al bordo della strada, mazzolini di fiori appoggiati ai cippi che commemorano i novantanove giovani combattenti di Montepulciano caduti nella prima guerra mondiale. Gesti di affetto che, ad oltre un secolo di distanza da quei fatti, non possono non emozionare e ricordare che quel bellissimo rettilineo, fiancheggiato da filari di cipressi, che porta al Tempio di San Biagio, si chiama Viale della Rimembranza proprio perché, insieme a suscitare il ricordo, vuole toccare i sentimenti. Inaugurato il 18 marzo 1923, in esecuzione di una campagna nazionale che vide realizzati in tutta Italia oltre 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viale della Rimembranza. I cippi commemorativi saranno restaurati

In questa notizia si parla di: viale - rimembranza - cippi - commemorativi

Parte da San Potito Sannitico un messaggio di pace, inaugurato il “Viale della Rimembranza” - Il 24 maggio, a San Potito Sannitico, è stato inaugurato il “Viale della Rimembranza”, un progetto che celebra la memoria dei caduti di guerra.

Montepulciano: presentato il progetto di restauro dei cippi del Viale della Rimembranza.Opere Ecclesiastiche Riunite di Montepulciano, Rotary Club e Comune di Montepulciano uniti per valorizzare il viale che porta a San Biagio e che ricorda i caduti della Pri; Raccontare la storia e i suoi protagonisti: restaurati monumenti e lapidi commemorative; 25 aprile, le iniziative in programma in città, nel forese e nei lidi.

Viale della Rimembranza. I cippi commemorativi saranno restaurati

Segnala lanazione.it: Non è infrequente vedere, al bordo della strada, mazzolini di fiori appoggiati ai cippi che commemorano i novantanove ...