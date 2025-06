Viaggio nei quartieri Traffico code e incroci | il pericolo è in agguato Torrette è una roulette

Esploriamo il quartiere di Torrette, un territorio che, tra traffico intenso, code e incroci pericolosi, cela un microcosmo di vita quotidiana. Nonostante la sua estensione e le sfide della viabilità , Torrette offre un’atmosfera di frazione autentica, lontana dal caos dell’autostrada Via Conca. È un luogo che unisce studenti, residenti e cittadini, dimostrando quanto possa essere vivace e complesso un quartiere che merita di essere scoperto e compreso fino in fondo.

Un dedalo di vie e di problemi. Torrette, se si resta lontani da quell’autostrada che è via Conca, è un quartiere in cui sembra che si possa vivere bene. La sensazione è quella di ritrovarsi ancora in una frazione, piuttosto che in una zona nevralgica della città . Perché si tratta di un rione molto esteso che sale dal mare fino all’ospedale e poi prosegue verso Palombina e Colle Ameno, una realtà che accoglie tanti universitari ma anche gli studenti del Volterra Elia, con una sua fermata del treno, con un incrocio tanto trafficato quanto pericoloso, quello su via Flaminia, con una rotatoria caotica come quella di via Conca davanti al palazzo Viola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it